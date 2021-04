Are nevoie PSD de Liviu Dragnea?

Lista politicienilor intemnitati pentru acte de coruptie este destul de lunga, dar cu toate acestea clasa politica in ansamblul ei nu pare sa se fi schimbat. Pedepsele aplicate unor lideri politici, personaje autoritare, nu au condus la cresterea increderii populatiei nici in justitie, nici in clasa politica. Cel mai rasunator proces a fost, fara indoiala, al fostului premier Adrian Nastase. Ca notorietate pe locul doi se claseaza tot un lider PSD, Liviu Dragnea. Luandu-i in calcul, pe cei doi, la care se adauga nume sonore, precum primarul din Constanta, Miron Mitrea si multi altii, justitia…