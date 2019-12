Are nevoie compania mea de un sistem WMS?

Stiri pe aceeasi tema

- Uber a lansat un nou sistem de evaluare a șoferilor, care promoveaza un comportament standard respectat de toți cei care folosesc aplicația Uber - fie utilizatori sau șoferi parteneri, anunta compania intr-un comunicat, potrivit Mediafax.Chiar daca majoritatea curselor se desfașoara fara incidente,…

- Motorola a readus pe piața o versiune ultra-moderna a RAZR, telefon care acum 15 ani era un simbol fashion și a definit o parte din cultura pop. Pentru mulți, RAZR a fost primul telefon mobil, dar versiunea de acum nu are cum sa faca volume mari. Noul Motorola RAZR este primul smartphone cu display…

- Facebook a lansat, marți, in SUA, Facebook Pay, un sistem de plați online pe rețeaua sociala de baza, pe Messenger, Instagram și pe WhatsApp. Compania lui Mark Zuckerberg spune ca Facebook Pay ofera „o experiența de plata convenabila, sigura și consecventa”. Utilizatorii folosesc deja plațile prin aplicațiile…

- Compania chineza Xiaomi a prezentat primul telefon din lume care are o camera de 108 megapixeli. Senzorul de inalta rezoluție a fost dezvoltat de Samsung, insa nu se afla inca in dotarea telefoanelor pe care sud-coreenii le au acum in gama, relateaza BBC. Camera de 108 megapixeli realizeaza „fotografii…

- Astfel, capitalul social al Amazon Data Services Romania Iasi, care se ocupa cu prelucrarea datelor si administrarea paginilor web, se situeaza in urma operatiunii la 15,05 milioane de lei. Compania este controlata de Amazon prin A100 ROW Inc, cu sediul social in SUA, statul Delaware. Gigantul american…

- Asocierea RailWorks a fost desemnata caștigatoare a licitației de modernizare a celor 29 de kilometri de cale ferata dintre Apața și Cața, sectorul Brașov-Sighișoara. Aceasta dupa ce turcii de la Alsim Alarko fusesera, la randul lor, desemnați caștigatori, și aceasta in doua randuri. Nu este insa cert…

- Primaria Ploiești cauta sa contracteze o firma care sa intocmeasca documentația de avizare a lucrarilor de intervenție pentru consolidarea zidului de sprijin al fostului depozit de deșeuri Teleajen. Municipalitatea a lansat, in aceasta saptamana, un anunț de achiziție, anunțand ca are alocat un buget…