Stiri pe aceeasi tema

- Surorile Williams figureaza pe coperta ediției din martie a celebrei reviste Harper s Bazaar. Venus și Serena au vorbit pe larg despre cariera lor inceputa in anii rsquo;90, dar și despre planurile de retragere din tenis.

- Loredana Groza și-a șocat marea comunitate de pe rețelele de socializare in momentul in care a postat o fotografie cu ea, direct din pat, fara a avea prea multe haine pe ea. Ei bine, cu un spririt de observație foart bun, fanii au observat un detaliu destul de rușinos! Iata ce se vede in imagine cantareței!

- Trimis la „facultatea” Rahova pentru opt ani și jumatate, Franco Pascu - interlopul care, cand nu rapea oameni, ca sa-i tortureze, se poza cu Otilia Bilionera in pat - a ajuns la concluzia ca merita un regim de detenție mai bland.

- Alex Bodi are un trecut destul de tumultuoas, insa in ciuda acestui aspect, este un tata extrem de devotat și implicat in creșterea celor doua fetițe pe care le are din doua relații anterioare. Recent, celebrul afacerist a postat o fotografie de colecție alaturi de fiica lui cea mare, Chaqueline, in…

- Nicole Cherry a devenit mama la 23 de ani, chiar de ziua ei. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa, dupa ce i s-a nascut fiica, careia i-a pus numele Anastasia. Deși perioada de lauzie este foarte obositoare pentru proaspata mamica, Nicole Cherry este foarte activa pe rețelele... The…

- Fericire fara margini in familia fotbalistului Cristi Manea. Partenera lui, Irina Deaconescu, este insarcinata pentru a doua oara. Vloggerița a facut anunțul pe contul ei de Instagram și a adaugat o serie de imagini emoționate cu burtica de gravida.

- Mira este una dintre artistele momentului in Romania și se bucura de un adevarat succes, asta dupa ce scoate hit dupa hit. Ei bine, caci pe ea o știe toata lumea, puțini sunt cei care au vazut-o vreodata pe mama sa. Fara a mai ezita, vedeta a postat pe rețelele de socializare o poza rara cu cea care…