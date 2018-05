Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Sidex Galati poate fi scos la vanzare, dupa ce proprietarul sau, ArcelorMittal, a primit acceptul de a cumpara combinatul Ilva (Italia) cu conditia sa vanda alte unitati, printre care si Sidex. Variantele sunt preluarea de un jucator puternic sau de stat, dar nici inchiderea nu este exclusa.

