- Campioana Arcada Galati a obtinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa E a Ligii Campionilor, cu formatia ceho Lvi Paraga.Campioana Romaniei a invins cu scorul de 3-2, pe seturi 25-15, 23-25, 19-25, 25-21, 15-11, potrivit news.ro. In cealalta partida a etapei a III-a, liderul Cucine…

- CS Arcada Galați se afla in grupa E din Liga Campionilor la volei masculin, alaturi de: Cucine Lube Civitanova din Italia, Greenyard Maaseik din Belgia și VK Lvi Praga din Cehia). Runda inaugurala a avut loc miercuri, 22 noiembrie, cu partidele: Cucine Lube Civitanova – Arcada Galați 3-0 (la Civitanova…

- Arcada Galați a fost invinsa in deplasare de echipa italiana Cucine Lube Civitanova cu 3-0 (25-17, 25-19, 25-23) in prima etapa a Grupei E. Campioana Romaniei a debutat in grupele Ligii Campionilor cu un meci in deplasare. Echipa antrenata de Sergiu Stancu, selecționerul Romaniei, a intalnit-o pe vicecampioana…

- Arcada Galati, debut cu infrangere in grupele Ligii Campionilor, in deplasare, cu Cucine Lube Civitanov, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25017, 25-19, 25-23.In cealalta partida din etapa inaugurala joaca Greenyard Maaseik (Belgia) si Lvi Praga (Cehia). Arcada Galati va juca…

- Campioana Romaniei, Arcada, și-a adjudecat cu 3-0 (25-15, 25-21, 25-14) primul meci in turneul de la Galați. Locul intai intre cele patru echipe participante asigura fara dubiu avansarea in grupe Campioana Romaniei, CS Arcada Galați, a inceput cu o victorie clara turneul de calificare in grupele Ligii…

- CS Volei Alba Blaj a obținut biletul pentru faza principala a competiției supreme europene, dupa ce a trecut cu mari emoții de Mladost Zagreb, 3-2 (21-25, 25-21, 26-28, 25-15, 15-13) Alba Blaj iși putea asigura calificarea in grupele Ligii Campionilor din a doua zi a turneului gazduit in Sala Polivalenta…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a reușit calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa victoria din meciul dramatic cu Mladost Zagreb, scor 3-2 (21-25, 25-21, 26-28, 25-15, 15-13), repurtata in a doua zi a turneului preliminar disputat in „Alba Blaj” Arena. O intalnire tensionata și incarcata…

- Campioana Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, a invins-o in primul meci din turneul de calificare pe Kralovo Pole Brno, 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-14), dupa un start ezitant de partida Turneul de calificare in grupele Ligii Campionilor, gazduit incepand de marți, 24 octombrie, de recent inaugurata Sala…