Arbori doborâți de vânt pe două drumuri din județ Vijelia a creat deja probleme in zona montana a județului Cluj. S-au semnalat arbori doborați de vantul puternic pe doua drumuri din județ. Este vorba despre drumuri care tranziteaza localitațile Calațele și Marișel. Acolo vantul a suflat in rafale puternice și a rupt cațiva copaci care au cazut pe carosabil. Pompierii au intervenit pentru degajarea [...] Articolul Arbori doborați de vant pe doua drumuri din județ apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- A nins abundent in zona de munte a județului Cluj și se așteapta in continuare precipitații. A cazut un strat considerabil de zapada la Baișoara, Vladeasa, Marișel și Rachițele. Cu alte cuvinte, sezonul de schi poate sa inceapa daca administratorii partiilor decis acest lucru. Zapada a venit anul acesta…

- Un accident teribil s-a produs azi-noapte, in zona localitații Huedin din județul Cluj. Deși autoturismul s-a facut praf și pulbere, dupa ce s-a rasturnat in afara parții carosabile, șoferul nu a fost ranit grav și nici macar n-a fost nevoie sa fie transportat la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Comuna Ceanu Mare anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Asfaltare drumuri in comuna Ceanu Mare, județul Cluj”, propus a fi realizat in comuna Ceanu Mare, satele Iacobeni, Hodai-Boian, Bolduț/Valea lui Cati, Ștrucut, județul Cluj. Informațiile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 25 octombrie, o avertizare nowcasting pentru vant puternic. Codul Galben este valabil pana la ora 15,30 pentru localitațile din zona de munte a județului Cluj. Sunt vizate: Poieni, Gilau, Iara, Savadisla, Moldovenești, Capușu Mare, Calațele,…

- O cale din autostrada Sebeș-Turda se inchide traficului rutier pentru teste statice și dinamice la podul de peste raul Mureș Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (D.R.D.P) Cluj anunța restricții de circulație pe autostrada Sebeș- Turda (A10) Restricțiile vor avea loc in perioada 18.10.2023 – 21.10.2023…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat, miercuri, restricții de circulație pe Autostrada A3, in județul Cluj. Restricțiile de circulație sunt valabile in perioada 11- 13 octombrie 2023, pe A3, km 10+000 – km 12+500, calea 2 (sens Gilau – Turda). Se efectueaza lucrari de indepartare…

- In aceasta seara, a avut loc un accident la Baișoara. Un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa de aproximativ 4 metri. Potrivit ISU Cluj, accidentul a avut loc intre Baișoara și Muntele Baișorii, județul Cluj. Pompierii au trimit echipaje medicale de intervenție, iar din primele informații reiese ca…

- Un incendiu are loc in acest momente la groapa de gunoi de la Pata Rat, iar pompierii intervin chiar acum pentru a stinge flacarile. Din primele informații oferite de ISU Cluj, se pare ca incendiul ar fi izbucnit la deșeurile de la groapa de gunoi de la Pata Rat. Acțiunea inca este in desfașurare, dar…