Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost deosebit de rece. Cerul a fost variabil, cu innorari temporare indeosebi in partea a doua a zilei, cand pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitatii mixte. La munte a nins. Cantitatea maxima de apa cazuta a fost de 4,7 l/mp la Targu Lapus. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari…

- Astazi, vremea va continua sa se raceasca, mai accentuat in regiunile sudice si sud-estice, devenind mai rece decat in mod normal la aceasta data. Astfel, temperaturile maxime se vor situa intre 5 si 14 grade, cele mai scazute valori urmand a se inregistra in estul Transilvaniei. Cerul va avea innorari…

- Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, cu precipitații moderate și intensificari locale ale vantului. Pana vineri, 26 martie, vremea se va menține deosebit de rece, cu temperaturi preponderent negative pe timpul nopților și dimineților. Pe parcursul zilelor de marți și miercuri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 21.32.53 in zona seismica Vrancea și a avut magnitudinea de 3,2…

- Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt a aunțat pe pagina oficiala de Facebook ca invita brașovenii la un studiu sociologic necesar pentru evaluarea ecosistemelor forestiere din punct de vedere recreativ, cultural și istoric. Proiectul este derulat in baza unui contract incheiat cu Institutul Național…

- Potrivit ANM, in intervalul 14:30-17:30, in zonele montane din judetele Brasov si Sibiu, la peste 1.800 de metri altitudine, va ninge abundent, cu depunere de strat consistent de zapada de peste 30 - 40 cm. In zona s-au depus in ultimele 6 ore 40-60 cm de zapada, vizibilitate fiind redusa sub 100 m.De…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat pentru București ninsori abundente ce vor duce la formarea unui strat de zapada de pana la 12 cm. Cand scapa bucureștenii de vremea rea.

- Vremea rea a facut prapad in mai multe colturi ale tarii. In unele zone, vantul a suflat chiar si cu peste 130 de kilometri pe ora si a daramat copaci ori a smuls acoperisuri. In Maramures, drumarii au fost luati din nou prin surprindere de ninsoare, chiar daca este miezul iernii. The post Vantul si…