Arbitrul turc Ali Palabiyik va conduce meciul Lazio - CFR Cluj, din Europa League

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a explicat de ce nu a urmarit meciul in care CFR Cluj a caștigat cu Rennes, scor 1-0, in grupa E din Europa League. Campioana Romaniei este pe locul 2 in grupa E, cu 9 puncte, unul mai puțin decat Celtic. Urmatorul meci e pe 28 noiembrie impotriva lui Lazio,…

- CFR Cluj s-a apropiat de calificarea in optimile Europa League. Campioana Romaniei a caștigat meciul de acasa, din etapa a patra, in fața francezilor de la Rennes, scor 1-0, dupa ce a fost dominata tot meciul de echipa din Ligue 1. Rondon a marcat golul victoriei, dupa care a fost eliminat.Vezi…

- Antrenorul echipei de fotbal Lazio, Simone Inzaghi, risca sa fie demis dupa rezultatele neconvingatoare din actualul sezon, ultimul dintre acestea fiind esecul de joi de pe terenul lui Celtic (1-2) din Grupa E a Europa League, in care este si CFR Cluj, comenteaza presa italiana.

- Rusul Aleksei Eskov va arbitra meciul dintre CFR Cluj si Rennes, care va avea loc joi 24 octombrie, de la ora 22:00, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League, pe Roazhon Park din Rennes. Arbitri asistenti au fost delegati Dmitri Mosiakin si Valeri Dancenko, iar al patrulea oficial…

- Clubul francez de fotbal Rennes a vandut deja 25.000 de bilete pentru meciul de acasa cu CFR Cluj, ce va avea loc pe 24 octombrie in Grupa E a Europa League, a anuntat joi ziarul Ouest-France, citat de agerpres.ro. Duelul cu CFR, de pe stadionul Roazhon Park, va fi important pentru Rennes in incercarea…

- CFR Cluj o conduce pe Lazio, scor 2-1, in meciul care se desfașoara pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu", in grupa E din Europa League. In minutul 75, Omrani a puncat pentru 2-1, informeaza mediafax.In minutul 75, Billel Omrani a fost gasit bine in careu și a șutat in transversala. Mingea…

- * Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 22 de jucatori pentru meciul cu Danemarca din 10 septembrie, primul din cadrul campaniei de calificare la Campionatul European din 2021, informeaza site-ul oficial al FRF. * Antrenorul lui Celtic Glasgow, Neil Lennon, spera…

- CFR Cluj va reveni pe Stadio Olimpico pentru meciul cu Lazio din Grupa E a competitiei fotbalistice Europa League, dupa ce echipa ardeleana a jucat de doua ori pe aceasta arena impotriva lui AS Roma, in Liga Campionilor. In sezonul 2008-2009, CFR Cluj a invins-o cu 2-1 pe AS Roma pe Olimpico. Doi ani…