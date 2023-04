Arbitrii și experiența au făcut diferența! SCM Craiova a dat tot ce a putut cu Rapid Echipa feminina de handbal SCM Craiova a facut tot ce a ținut de ea pentru a obține un rezultat mare impotriva campioanei Rapid, dar finalul de meci nu a fost cel dorit. Dupa 60 de minute, gruparea din București s-a impus cu scorul de 25-21 in Banie și a urcat pe poziția a doua in Liga Florilor. De partea cealalta, oltencele raman la cota 25, pe locul al 8-lea. Brigada de arbitri s-a evidențiat negativ și de aceasta data. Cei care au condus partida au facut tot posibilul sa ajute echipa bucureșteana și sa o impinga spre o noua victorie. Formația craioveana s-a mișcat excelent in acest duel, in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova a avut parte, joi seara, de un meci mai mult decat spectaculos la Gloria Buzau. Gruparea din Banie a cedat cu scorul de 40-36 pe un teren greu, pe care nu multe formații s-au impus in acest sezon. Partida a contat pentru etapa a 20-a din Liga Florilor . SCM Craiova…

- SCM Craiova a pierdut, duminica seara, duelul de pe teren propriu cu CSM București cu scorul de 31-29, dar jocul prestat de oltence și ambiția de care au dat dovada au ridicat in picioare o sala intreaga. Partida a contat pentru etapa a 19-a din Liga Florilor. Craiova a inceput hotarata sa faca un meci…

- SCM Craiova a caștigat meciul jucat la Mioveni, scor 31-29, in etapa cu numarul 18 din cadrul Ligii Naționale de handbal feminin. Formatia lui Bogdan Burcea a fost aproape in permanenta cu un pas inaintea adversarelor si astfel a obtinut o victorie importanta in economia clasamentului Ligii Florilor.…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a avut parte de un nou meci complicat in Liga Florilor. Duminica, la Bis+trita, gruparea din Banie a cedat cu scorul de 36-28, la capatul unui meci in care gazdele nu le-au acordat nicio sansa fetelor lui Burcea. Partida a contat pentru etapa a 16-a din Liga Nationala.…

- SCM Craiova nu a avut parte deloc de un meci ușor duminica dupa masa, impotriva „lamternei roșii“ CSM Galați. Handbalistele oltence s-au impus la doua goluri, scor 26-24, la capatul unui meci disputat, cu multe ratari, dar in care echipa mai valoroasa s-a impus intr-un final. Meciul a contat pentru…

- Una dintre surprizele weekend-ului s-a produs la Baia Mare, acolo unde echipa feminina de handbal SCM Craiova a cedat la scor, 36-25, dupa un meci in care nu a avut prea multa inspiratie in fata portii adverse. Partida a contat pentru etapa a 14-a din Liga Florilor. SCM Craiova se afla intr-o forma…

- SCM Craiova e pe val in Liga Florilor. Formația craioveana a caștigat cea de-a treia partida din ultimele patru din campionat, 28-22 cu CSM Slatina și astfel s-a instalat destul de comod la final de tur, pe poziția a 7-a in clasament, cu 16 puncte. Partida a contat pentru etapa a 13-a din Liga Naționala.…