Arash, Pitbull, Nyusha si Blanco au lansat ‘’Goalie Goalie’’, noul imn FIFA

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 a inceput, iar motanul Ahile a prezis deja corect castigatoarea din primul meci, Rusia vs Arabia Saudita (scor 5 - 0). Mai mult, in 2010 caracatita Paul a ales echipa castigatoare in 12 din 14 meciuri la World Cup. Acum, in 2018, avem la dispozitie si unelte high-tech…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru echipele de fotbal care participa la Campionatul Mondial 2018! Astazi, in primul meci din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal se vor infrunta pe teren echipa Rusia, și Arabia Saudita. Indragitul motan medium Ahile a prezis victoria țarii gazde in fata Arabiei Saudite in…

- Editia a 21-a a Cupei Mondiale de fotbal va fi gazduita de Rusia cu incepere de joi si pana pe 15 iulie, pe 12 stadioane din 11 orase. Competitia va fi deschisa joi, la ora 18,00, de meciul dintre echipa gazda, Rusia, si Arabia Saudita, in cadrul Grupei A, pe stadionul Lujniki din Moscova.…

- Mihaela Buzarnescu, 30 WTA, si-a facut debutul in sezonul de iarba, la turneul de la Nottingham. Romanca a reusit sa se califice in turul 2, dupa ce a trecut in 3 seturi de Veronica Cepede din Paraguay, locul 120 WTA. Buzarnescu a avut nevoie de mai bine de doua ore pentru a se impune in…

- Will Smith va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2018 din Rusia, alaturi de Nicky Jam si de cantareata Era Istrefi. Melodia produsa de Diplo a aparut pe toate retelele de streaming pe 25 mai. Conform managerului lui Nicky Jam, Juan Diego Medina, Will Smith si Jam au fost de curand…

- Will Smith va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2018 din Rusia, alaturi de Nicky Jam si de cântareata Era Istrefi. Melodia va fi produsa de Diplo și a aparut pe toate rețelele de streaming pe 25 mai.

- Cantareata uruguayana Natalia Oreiro si-a lansat joi, pe canalul YouTube Warner Music, varianta video oficiala a cantecului sau compus special pentru Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia, ''United by love'' (Uniti prin dragoste), o piesa in care artista imbina versurile in engleza, spaniola…

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hitler s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, potrivit…