Stiri pe aceeasi tema

- Grupul saudit Aramco a semnat o scrisoare de intenție pentru a deveni acționar minoritar in cadrul noii companii de tehnologie in domeniul sistemelor de propulsie care va fi constituita de Renault Group impreuna cu chinezii de la Geely. Este una dintre cele mai mari investiții pe care o companie petroliera…

- O fabrica de ulei va fi construita in Zona Libera Galați. Este vorba de investiție a unei companii din Elveția, de peste 20 de milioane de euro și va crea in jur de 200 de noi locuri de munca.

- ”Finantarea obtinuta de la Alpha Bank de catre eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, sustine constructia unui centru logistic eMAG de ultima generatie langa Budapesta, in Ungaria, cu o capacitate de pana la 120.000 mp, reprezentand o investitie de peste 100 de milioane de euro. Este prima…

- Constructorul auto Renault și producatorul chinez Geely vor sa incheie un acord cu gigantul petrolier Aramco din Arabia Saudita pentru dezvoltarea de motoare pe combustie interna și hibride, scrie Reuters.

- Consiliul județean Cluj a demarat o campanie privind informarea publica cu privire la obligativitatea sterilizarii cainilor cu și fara stapan. Ieri, 12 ianuarie a avut loc o intalnire la Primaria Municipiului Dej la care au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj, ai Primariei Municipiului…

- Partajarea tehnologiei a fost un subiect de conflict intre Renault si Nissan Motor, in timpul negocierilor pentru modificarea parteneriatului lor vechi de decenii, a informat Reuters in octombrie. Producatorii de automobile francezi si japonezi au fost in discutii despre viitorul aliantei lor, inclusiv…

- Gigel Știrbu, președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, a trimis cate o scrisoare catre ministrul Afacerilor Externe și ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei in Romania referitoare la noua lege a minoritaților naționale din Ucraina.

- Liderul Uniunii Județene a Sindicatelor ,,Pro – Educația" Suceava, prof. Traian Padureț, aduce in atenția parlamentarilor suceveni unul dintre subiectele fierbinți ale ultimelor zile, și anume alocarea a 2,1% din PIB pentru Ministerul Educației, in 2023.Astfel, educației i se aloca un ...