Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile județene vin cu lamuriri pentru locuitorii comunelor din jurul orașului Buzau, in contextul in care s-a ințeles ca localitațile din jurul municipiului ar fi in zona metropolitana, iar persoanele domiciliate in aceste zone nu ar avea nevoie de declarație pe proprie raspundere. Prefectura…

- Cel putin jumatate dintre unitatile de primiri urgente (UPU) din tara au nevoie de modernizare, a declarat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. El a vizitat, alaturi de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, santierul de la noua Unitate de primiri urgente de la Spitalul…

- Autoritațile pregateau pentru luna mai un exercițiu de combatere a unei pandemii, similar cu ceea se intampla astazi, insa realitatea a fost mai rapida. Este declarația șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, intr-un interviu acordat in exclusivitate jurnalistului Dig24, Bogdan…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, sustin acum o declarație de presa, la sediul MAI, in contextul epidemei de coronavirus din Romania (31 de cazuri la acest moment). Pe libertatea.ro redam principalele declaratii…

- Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Autoritatile au INTERZIS de astazi, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Autoritatile au interzis de duminica, în contextul prevenirii unei raspândiri a coronavirusului în România, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incinta, fie în aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului…

- Bucureștiul are 349 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic și alte 368 incadrate in clasa a II-a. Semnele care avertizeaza pericolul iminent pe care il reprezinta imobilele sunt lipite peste tot prin centru. Nu degeaba Capitalei i se mai spune și „orașul bulinelor roșii”.In fiecare an, la inceput…