- COVID-19. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, i-a indemnat pe romani sa nu se relaxeze și sa continue sa respecte indemnurile autoritaților și in perioada de Paști. Arafat avertizeaza ca Romania inca nu a atins varful pandemiei: „Greul inca nu s-a terminat si inca nu am ajuns…

- Doctorul Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și colonelul doctor Daniel Derioiu, managerul interimar al spitalului de urgența din Suceava au susținut, sambata, o videoconferința de 45 de minute, in care au oferit informații despre situația din instituția medicala grav afectata de…

- Digi 24 anunțat, in urma cu cateva zile, ca șefa secției ATI de la Spitalul Gerota a murit! Insa, la scurt timp, Raed Arafat a infirmat informația prezentata de postul de televiziune, iar miercuri seara, șeful DSU a anunțat, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca doctorița a fost salvata…

- Premierul britanic Boris Johnson, aflat la terapie intensiva din cauza infecției cu coronavirus, nu a fost pus pe ventilator, dar a avut nevoie de 4 litri de oxigen pe parcursul nopții, scrie The Guardian, conform Mediafax.The Guardian citeaza surse din spitalul St Thomas, care declara ca…

- 1.815 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în România, a anuntat duminica seara secretarul de stat Raed Arafat. 206 români au fost declarati vindecati, iar 52 sunt internati în sectiile de terapie intensiva. De asemenea, amenzile pentru cei care…

- Regiunea italiana Lombardia nu mai are niciun pat disponibil in secțiile de terapie intensiva ale spitalelor. Din acest motiv, medicii au cerut sprijinul colegilor din sud, informeaza palermo.repubblica.it.Astfel, doi pacienți aflați in stare grava, unul in varsta de 61 de ani, iar celalalt de 62 de…