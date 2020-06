Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, situația infecțiilor cu SARS-COV2 și in mod deosebit numarul cazurilor active s-a deteriorat, afirma Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU). Arafat a facut aceasta afirmație pe pagina sa de Facebook, unde a publicat și un grafic ce „arata cum numarul cazurilor…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, cresterea numarului infectiilor cu COVID-19, dar si a deceselor cauzate de noul covoronavirus. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, sustine ca „situatia infectiilor cu COVID-19 s-a deteriorat” Pana sambata, 1.394…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, sambata, ca situatia infectiilor cu SARS-COV-2 si, in mod deosebit, numarul cazurilor active s-au deteriorat in ultimele zile, ca efect al masurilor de relaxare. Arafat considera ca „depinde de noi daca cresterea se va mentine sub…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca masurile de relaxare au dus la creșterea numarului de noi cazuri de coronavirus, scrie News.roSeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta considera ca „depinde de noi daca cresterea se va mentine sub control sau nu”.”Din graficile…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara, in emisiunea Romania 9 de la TVR1, ca nu suntem inca in situația de a lua o decizie privind starea de alerta, daca aceasta va continua sau nu, și trebuie sa mai așteptam cateva zile.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus, in contextul pandemiei de coronavirus, ca situația din Romania nu este cum autoritațile și-ar fi dorit. Arafat indeamna populația sa respecte in continuare regulile de distanțare fizica pentru a nu se ajunge in punctul in care va…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca numarul cazurilor de COVID-19 din Romania este stabil, ca situatia nu este inca total sub control, dar ca de la 1 iunie vor urma alte masuri de relaxare. "Numarul cazurilor este stabil. Per ansamblu suntem intr-o scadere, daca…

- Raed Arafat a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca la ora 20.00, erau 1.815 cazuri de coronavirus confirmate in Romania si 43 de decese. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca situatia imbolnavirilor si a deceselor consemnate…