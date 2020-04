Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat la TVR care sunt condițiile in care se impune carantinarea uni zone. El a adaugat ca in acest moment Bucureștiul nu este un focar mare cum este Suceava, iar focarele mici pot fi izolate.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca la Suceava s-a transmis coronavirusul in mod comunitar pe fondul unor erori medicale si a managementului local, iar anchetele epidemiologice nu au fost facute cum ar fi trebuit, din lipsa de personal.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat in aceasta seara, pentru Digi 24, ca in Suceava sunt pana in 1000 de persoane asimptomatice, cu coronavirus, care circula liber. Intrebat care sunt motivele pentru raspaniderea coronavirului in județul Suceava, Nelu Tataru a spus ca a fost vorba atat de managementul…

- Potrivit reprezentantului Guvernului in teritoriu, la nivelul judetului sunt 585 de persoane in autoizolare la domiciliu. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezinta simptome, dar au calatorit in ultimele 14 zile in regiuni localitati din zonele…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina și…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului ține sa aduca un set de clarificari legate de situația raspandirii coronavirusului in Romania, in condițiile in care țara noastra se confrunta deja cu cazuri, iar mulți romani nu ințeleg masuri precum carantina, fie ca este la domiciliu sau in spații special…