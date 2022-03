Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 7 martie, in jurul orei 07.00, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier pe D.N. 18B, la ieșire din localitatea Cernești. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 34 de ani din Lapuș, aflat la volanul unui…

- In dimineata zilei de 20 februarie, in jurul orei 6,45, un tanar de 20 de ani, din Vladimirescu, a condus un autoturism pe D.J. 708 C, dinspre Sambateni spre Ghioroc.Intr o curba la dreapta, a parasit partea carosabila, rasturnandu se in sant, dupa care a revenit pe partea carosabila, fiind acrosat…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 07:40, pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Dej. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 47 de ani, din Dej, care se deplasa dinspre Dej inspre Șomcutul Mic, intr-o curba periculoasa la stanga, a pierdut controlul…

- Un conducator auto in varsta de 62 de ani a fost ranit si a primit ingrijiri din partea paramedicilor dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile pe A1, potrivit Agerpres. "In aceasta dupa-amiaza, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe A1, Bucuresti-Pitesti,…

- Un accident rutier a avit loc pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In accident au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul masinii, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma impactului, scrie News.ro. ”Accident…

- UPDATE ACCIDENT RUTIER pe DN7 la Balomiru de Camp: Barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina intr-un șanț Un accident rutier a avut loc, luni, 27 decembrie, pe DN7 Sebeș-Oraștie, pe raza localitații Balomiru de Camp. Potrivit IPJ Alba, un barbat a fost ranit, dupa ce a pierdut controlul mașinii pe…

- Un barbat a fost ranit, marti, dupa ce s-a izbit cu autoturismul pe care il conducea de un stalp, pe drumul national DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie din judetul Neamt. ‘In urma accidentului rutier a rezultat o victima neincarcerata. Echipajul SMURD TIM a preluat victima, un barbat de 49 de ani,…