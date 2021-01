Arad: Numărul donatorilor s-a înjumătățit, iar cererea a crescut cu 50 la sută Criza de sange fara precedent la Arad. Numarul donatorilor s-a injumatațit iar cererea a crescut cu aproape 50 la suta. La centrul de transfuzii nu mai sunt rezerve si nici in judetele invecinate nu sunt suficienti donatori. In aceasta perioada au nevoie de tranfuzii bolnavii de covid 19 dar si alti pacienti internati cu diverse afectiuni. Medicii fac din nou apel catre donatori sa faca un gest prin care pot salva vieti. De la inceputul anului, la centrul de transfuzii din Arad, nu au ajuns nici 20 de donatori pe zi. Jumatate din numarul celor care donau de obicei. Dar in fiecare zi cresc cererile… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

