Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Arad a amendat, joi, o langoserie din Santana cu 10.000 de lei, pentru neregulile constatate in privinta depozitarii ingredientelor folosite la prepararea produselor, dupa ce aceasta a fost sanctionata, in urma cu o zi, si de DSVSA Arad. "In urma verificarilor efectuate la langoseria apartinand PFA Costea Ramona, nu au fost depistate deficiente in ceea ce priveste materia prima folosita la prepararea produsului reclamat, constatandu-se ca cele 18 kilograme de sunca si 8 kilograme de cascaval sunt insotite de etichete cu elemente de identificare…