Arad: Câţiva arădeni au dus flori la cel mai mare spital COVID-19 şi i-au aplaudat pe medici Un grup de aradeni a dus buchete si ghivece cu flori, joi seara, cadrelor medicale de la cel mai mare spital COVID-19 din judetul Arad, cel din cartierul Gradiste, in semn de recunostinta pentru contributia lor la combaterea efectelor pandemiei si ca o replica la protestele care au loc in tara fata de masurile luate de autoritati pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. Acestia au ajuns la spital dupa ora 19,00 si i-au luat prin surprindere pe medici, care au privit de la ferestre cum florile sunt asezate in fata unitatii medicale, pe spatiul verde. Foto: (c) ARIAN BUGA / AGERPRES Dupa ce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de aradeni a dus buchete si ghivece cu flori, joi seara, cadrelor medicale de la cel mai mare spital COVID-19 din judetul Arad, cel din cartierul Gradiste, in semn de recunostinta pentru contributia lor la combaterea efectelor pandemiei si ca o replica la protestele care au loc in tara fata…

- Indragita cantareața de muzica populara Elena Merișoreanu rasufla ușurata ca, in sfarșit, dupa doua saptamani de emoții, soțul ei s-a vindecat de Covid-19. Azi-dimineața, artista a venit intr-un suflet la spital, pentru a-și externa partenerul de viața: ”Soțul meu se simte bine”, ne-a declarat Elena…

- La data de 10 martie, s-a dat startul vaccinarii impotriva Covid-19 in cadrul Poliției de Frontiera, iar primii beneficiari ai vaccinului AstraZeneca au fost 10 medici și asistente medicale, ai Centrului Medical al IGPF.

- In luna februarie 2020, mama barbatului s-a internat la Spitalul Județean unde a murit, ulterior, din cauza unor probleme grave de sanatate.Barbatul a acuzat cadrele medicale ca nu au avut grija de mama sa. Apoi, a trecut la amenințari. Trei cadre medicale au fost amenințate cu bataia, medicul care…

- O familie este acum in doliu, dupa ce o femeie din Sic a decedat. La spital la Gherla a așteptat cinci ore o ambulanța, sa o duca la Cluj. In ultima perioada, echipajele medicale sunt reținute de tot mai multe solicitari de testare pentru Covid. In seara zilei de 10 ianuarie s-a solicitat un echipaj…

- Apar tot mai multe cadre medicale care sunt depistate pozitiv la testul COVID, la scurt timp dupa vaccinare. Dupa cazul lui Carmen Dorobaț, alți trei medici din Timișoara au fost testați pozitiv, dupa administrarea vaccinului. Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer,…

- 1.374 de cadre medicale s-au vaccinat, in Cluj, in cursul zilei de marți, 5 ianuarie, conform unei raportari a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj.In total, s-au vaccinat pana acum 3.051 de cadre medicale, primele fiind cele de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare și medic primar boli infecțioase la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila", s-a vaccinat marți, 5 ianuarie, la ora 09:00, impotriva coronavirusului la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 amenajat in cadrul Ambulatoriului…