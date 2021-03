Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Garzii de Mediu Arad au aplicat o amenda de 100.000 de lei firmei in curtea caruia s-a produs un incendiu care a cuprins cantitati mari de deseuri reciclabile depozitate, degajarile dense de fum provocand poluarea aerului. Garda de Mediu Arad a informat, marti, ca dupa anuntarea…

- Inspectorii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa au sanctionat o societate comerciala cu amenda contraventionala, in valoare de 120.000 de lei, in conformitate cu prevederile Legii Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Sanctiunea a fost aplicata pentru evacuarea apelor de mina…

- Reprezentanții Garzii de Mediu anunța ca arderea frunzelor și a resturilor provenite din curațenia de primavara afecteaza calitatea aerului. De aceea, din acest an activitatea este interzisa, iar cei care o practica sunt amendați, anunța MEDIAFAX. Persoanele care iși curața gradinile și apoi…

- Ți-ai facut curat in curte și gradina și ai dat foc resturilor? Amenda! Ai toaletat copacii și ai incendiat ramurile uscate? Amenda! Cam așa stau lucrurile de aici inainte. Reprezentanții Garzii de Mediu anunța ca arderea frunzelor și a resturilor provenite din curațenia de primavara afecteaza calitatea…

- Comisarii Garzii de Mediu Gorj au efectuat miercuri verificari la o societate cu activitate de cazare din orașul Targu Carbunești, care ar incinera ilegal deșeuri. Constatarile efectuate au scos in evidența faptul ca aceasta societate iși incinera propriile deșeuri. Fapta a fost sancționata contravențional…

- O societate care desfasoara activitate de constructii civile in apropierea statiei de monitorizare a calitatii aerului Targu Jiu a fost sanctionata, joi, cu 20.000 lei pentru abateri de la legislatia de mediu, a anuntat Garda de Mediu Gorj. Potrivit sursei citate, avand in vedere valorile…

- In ultima perioada au fost raportate frecvent depașiri ale nivelului de particule in Capitala. In urma cu o saptamana in centrul Capitalei, nivelul particulelor PM 2,5 era destul de ridicat, ajungand la 87, conform datelor publicate de o platforma independenta pentru masurarea calitații aerului. Primarul…

- Comisarii Garzii de Mediu Hunedoara s-au autosesizat in urma unei postari pe rețelele de socializare care indica o posibila deversare a apelor uzate menajere intr-un parau de pe raza localitații Șoimuș, județul Hunedoara. Comisariatul Județean Hunedoara al Garzii Naționale de Mediu a trimis o echipa…