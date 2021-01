Arad: 13 migranţi, prinşi la graniţa cu Ungaria ascunşi în două camioane sau pe câmp Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 13 migranti din Afganistan, Siria, Congo si Camerun, care au incercat sa iasa din Romania ascunsi in doua camioane sau traversand pe jos un camp.



Intr-un camion condus de un turc in varsta de 37 de ani, verificat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, au fost gasiti cinci migranti din Afganistan si Siria, patru adulti cu varste cuprinse intre 18 si 37 de ani si un copil de 16 ani. Ei erau ascunsi printre cutii cu piese auto, care urmau sa fie transportate in Polonia, informeaza, vineri, Politia de Frontiera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

