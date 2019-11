600 de elevi timișoreni vor fi premiați

Gala Excelenţei Timişorene este un eveniment tradiţional anual, dedicat timişorenilor care s-au evidenţiat prin rezultate deosebite în diferite domenii... The post 600 de elevi timișoreni vor fi premiați appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]