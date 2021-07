Arabia Saudită îşi redeschide frontierele turiştilor vaccinaţi Arabia Saudita a facut cunoscut vineri ca isi va redeschide frontierele pentru turistii straini vaccinati, dupa o izolare de 17 luni din cauza pandemiei de coronavirus, a indicat agentia nationala de presa, noteaza AFP. Riadul nu a anuntat insa ridicarea restrictiilor legate de pelerinajul Umrah care atrage in fiecare an milioane de musulmani din intreaga lume. "Ministerul Turismului a anuntat ca regatul isi va deschide portile pentru turistii straini si va ridica (...) suspendarea intrarii pentru detinatorii de vize turistice, cu incepere de la 1 august", a informat agentia saudita de presa (SPA).… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

