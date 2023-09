Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a cerut luni Teheranului sa reconsidere decizia de a refuza accesul principalilor sai inspectori responsabili cu monitorizarea programului nuclear iranian, avertizand ca absenta cooperarii risca sa conduca la…

- Iranul a retras acreditarea mai multor inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) insarcinati cu monitorizarea programului sau nuclear, a transmis sambata acest organism al ONU, condamnand o miscare "fara precedent", relateaza AFP, preluata de

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat luni ca agentia nucleara a ONU si-ar putea vedea afectata functionarea in termen de o luna daca tarile membre nu-si platesc contributiile restante, transmite EFE, preluata

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. "Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat, vineri, ca nu au fost depistate dispozitive explozive la Centrala nucleara Zaporojie, aflata in sud-estul Ucrainei, dar controlata de armata rusa, scrie Mediafax."Nu au fost observate mine sau alte substante explozive. Echipele au primit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni, 17 iulie, convins ca omologul sau rus Vladimir Putin vrea ”sa continue acordul” privind cerealele ucrainene, in ciuda recentelor anunturi in sens contrar ale Moscovei, transmite AFP și Agerpres . ”Cred ca, in pofida declaratiei de astazi,…

- Luni, Arabia Saudita a anuntat ca va prelungi pana in august reducerea productiei de 1 milion de barili pe zi, pe care o semnalase initial pentru iulie, in timp ce Rusia a anuntat pentru luna viitoare o scadere de 500.000 de barili pe zi a exporturilor. Acest lucru se adauga la scaderile voluntare…