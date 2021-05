Stiri pe aceeasi tema

- Un tunel de evadare lung de 20 de metri a fost descoperit sub cladirea care adaposteste un centru de detenție pentru imigranți din Australia, scrie Digi24 .Tunelul, aflat sub centrul de detenție Yongah Hill de langa Perth, ajungea pana la cinci metri de gardul exterior al centrului atunci cand a fost…

- Traficul in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse a fost oprit sambata pentru cateva ore ca urmare a unei defectiuni la alimentarea cu energie electrica, iar timpii de asteptare la intrarea in Romania au ajuns la 120 de minute pentru camioane si la 50 de minute pentru autoturisme. …

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II au descoperit 46 de cetațeni straini care incercau sa treaca ilegal frontiera ascunși intr-un automarfar condus de un sofer turc. La data de 19.03.2021, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș…

- 14 cetațeni din Afganistan și Pakistan au fost prinși la Vama Nadlac ascunși in TIR-uri, incercand astfel sa treaca in Ungaria. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, aceștia erau ascunși in trei TIR-uri conduse de doi cetațeni turci și un bulgar, care transportau anvelope, țevi…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial Sighetu Marmației au descoperit și indisponibilizat un autoturism care figureaza in bazele de date Interpol ca fiind furat din Belgia. Ieri, 10 martie a.c., in jurul orei 10.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, județul…

- Un barbat din Glodeni a fost retinut si este cercetat de ofiterii Directiei generale teritoriale Nord a CNA pentru trafic de influenta, in cadrul a doua cauze penale. Acesta este suspectat ca ar fi promis, in doua cazuri, ca ar avea influenta asupra unor angajati ai Politiei de Frontiera si ai Serviciului…

- Coloane de camioane s-au format, marti, in principalele puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, pe sensul de iesire din Romania, la Nadlac II soferii fiind nevoiti sa astepte aproximativ doua ore, coloana formata pe autostrada fiind de aproximativ cinci kilometri. Potrivit aplicatiei…