Stiri pe aceeasi tema

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, miercuri și joi, intre orele 9 – 15, se va intrerupe furnizarea apei in Ciacova. Tot joi, 8 iulie, intre orele 8 – 16, se va opri apa in Șag pentru lucrari de mentenanța la bazinul de…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, miercuri, 30 iunie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Voiteg, iar joi, 1 iulie, intre orele 9-15, se va opri apa in Banloc, Livezile și, intre orele 12-15, in Dolaț.…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, miercuri, 30 iunie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Voiteg, iar joi, 1 iulie, intre orele 9-15, se va opri apa in Banloc, Livezile și, intre orele 12-15, in Dolaț.…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, miercuri, 30 iunie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Voiteg, iar joi, 1 iulie, intre orele 9-15, se va opri apa in Banloc, Livezile și, intre orele 12-15, in Dolaț.…

- Marți, 22 iunie, intre orele 9-15, in localitațile Șemlacu Mare și Șemlacu Mic se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție și a rezervorului. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Aceleași lucrari se vor face in intervalul 22-23 iunie, zilnic intre orele 9-15, in localitatea…

- Joi, 27 mai, intre orele 8 – 16, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua și Moșnița Veche, pentru repoziționarea conductelor DN 315mm și DN 160mm. Lucrarile fac parte din proiectul de largire la 4 benzi de circulație a drumului Timișoara – Moșnița Noua. De asemenea, joi, 27 mai, intre orele…

- Luni, 26 aprilie, intre orele 8 și 13, in localitatea Hitiaș se va sista livrarea apei datorita lucrarilor de spalare a aducțiunii. Marți, 27 aprilie, intre orele 8 – 13, in localitatea Racovița se va sista livrarea apei, tot pentru lucrari de spalare a aducțiunii. La reluarea alimentarii cu apa in…

- Miercuri, 21 aprilie, intre orele 8 – 16, in localitatea Faget se vor efectua lucrari de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta pe strazile Gheorghe Doja, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Garda, George Coșbuc și Cloșca. In zilele…