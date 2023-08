AquaCaraș devine principalul sponsor al CSM Reșița REȘIȚA – AquaCaraș va sponsoriza CSM Reșița cu suma de 100.000 de lei pe luna in anul competițional 2023/2024! Primarul Ioan Popa a spus in deschiderea conferinței de presa faptul ca așteapta și alte societați comerciale sa vina in sprijinul CSM Reșița, care nu face doar fotbal! „In ceea ce privește CSM Reșița avem foarte multe secții, 7 la numar daca nu ma inșel, 48 de antrenori și peste 650 de sportivi legitimați. Primul și cel mai important aspect pe care-l vreau sa-l menționez este legat de faptul ca prin bunavoința lui Aurel Filipescu, a colegilor noștri de la AquaCaraș, a președintelui Consiliului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

