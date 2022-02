Aquabis: Se sistează apa pe o stradă din Sigmir, până mâine după-amiază Aquabis: Din aceasta seara, de la ora 21.00, pana maine la pranz se sisteaza apa pe o strada a cartierului Sigmir din Bistrița. Astazi, 3 februarie 2022, de la ora 21:00, pana maine, 4 februarie 2022 la ora 15:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in cartierul Sigmir din Bistrița, pe strada Forestierului. In acest interval orar se vor executa unele lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei. In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a apei potabile, s-ar putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (cresterea turbiditatii).… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O avarie a fost semnalata azi noapte, in jurul orei 23:30, pe Valea Jelnei, anunța Aquabis. Apa potabila va fi sistata pana astazi dupa-amiaza. Astazi, 25 ianuarie 2022, pana la ora 16:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in Bistrița pe str. Valea Jelnei și strazile adiacente. In acest interval…

- O strada din Beclean ramane fara apa potabila pana dupa-amiaza – astazi, 11 ianuarie 2021, anunța Aquabis. Probleme au aparut de asemenea, in Ciceu Mihaiești și Negrilești. Astazi, 11 ianuarie 2022, de la ora 16:00, pana maine, 12 ianuarie 2022 la ora 20:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 24 decembrie 2021, pe o strada din Beclean. Probleme, și pe doua strazi din Bistrița – anunța Aquabis. Datorita unei avarii accidentale pe conducta de aducțiune a apei potabile OL 400, se va resimți LIPSA PRESIUNE sau chiar LIPSA APA in Bistrița. Vor fi afectate strazile…

- Se sisteaza apa potabila in Bistrița, pe strada Sigmir – Valea Magherușului, astazi, 22 decembrie 2021, anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie: Astazi , 22 decembrie 2021, de la ora 10:30 pana la ora 16:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile, in Bistrița. Va fi afectata strada Sigmir -Valea…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 13 decembrie 2021, in Șieu și pe pe strada Mihai Viteazu din Bistrița – anunța Aquabis. Astazi, 13 decembrie 2021, intre orele 13.30 – 17.00, se va sista furnizarea apei potabile in Bistrița, pe str. Mihai Viteazul. In acest interval orar se vor efectua unele lucrari…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 30 noiembrie 2021, pe cateva strazi din cartierul Unirea, anunța Aquabis. Maine, 1 deccembrie 2021, intre orele 08:00 – 15:00, se va sista furnizarea apei potabile in orașul Nasaud. Vor fi afectate strada Bulevardul Granicerilor – PARȚIAL, și zona blocurilor – TOTAL.…

- O strada din Bistrița ramane fara apa potabila, astazi, 16 noiembrie 2021, pentru cateva ore, anunța Aquabis. Astazi, 16 noiembrie 2021, de la ora 10:30 pana la ora 13:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in municipiul Bistrița, pe str. Sg. Major Octavian Popa. In acest interval orar se vor…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 10 noiembrie 2021, la Figa și in alte trei localitați – anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie pe rețeaua de distribuție a apei. Astazi, 10 noiembrie 2021, de la ora 10:00 pana la ora 14:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitațile Sasarm, Chiuza…