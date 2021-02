Au fost semnalate alunecari de teren in zona Anieșul Mare, anunța Aquabis. Vor fi afectați inclusiv locuitorii din Rodna și Maieru: Incepand de astazi, 19 februarie 2021, datorita alunecarilor de teren in zona grafitoasa Anieșul Mare și datorita creșterii turbiditații apei potabile – va scadea presiunea la robinet. In unele zone mai deluroase se va inregistra chiar lipsa apa. Masura luata ii afecteaza pe locuitorii comunelor Rodna și Maieru. ***** In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a apei potabile, s-ar putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (cresterea turbiditatii).…