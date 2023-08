Stiri pe aceeasi tema

- Recent, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebes a fost amplasata sculptura „Esenta luptatorului”, creata de artistul plastic sebesean Aurel Sarbu. Realizata in anul 1995, ca monument al eroilor, a fost asezata in Parcul Tineretului, de unde a fost indepartata cu prilejul amenajarii parcului…

- Vineri, 18 august, de la ora 18.30, sunteți așteptați in Cazarma U din Piața Maraști sa luați loc la masa la care sculptura marelui Constantin Brancuși se va oferi ascultatorilor in poveștile Laurei West. Aceasta este profesor Fulbright la Universitatea de Vest din Timișoara și va fi gazda unei calatorii…

- Rezultate Finale Definitivat 2023. In județul Cluj, rata de promovare a Definitivatului a crescut la 86,40%, dupa ce inca 13 profesori au trecut examenul, in urma contestațiilor. Situația la nivel național nu s-a schimbat semnificativ.

- Avansari in grad la termen la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea, 15 subofiteri si un maistru militar din cadrul, care au implinit stagiul minim in grad sau il vor implini pana la sfarsitul anului,…

- Timp de trei zile, pana duminica, 30 iulie, sucevenii și nu numai sunt așteptați la Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde are loc o noua ediție a Festivalului „Lume, Lume… Hai la Targ!", organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Pe ulițele muzeului iși expun oferta de produse ...

- In Australia exista o cladire care, in aparența, arata ca un hotel, scrie pe ea ca este hotel, dar este doar o simpla sculptura. Asta deși noaptea se aprind lumini la anumite etaje pentru a lasa impresia ca acolo sunt cazați oameni.La inceput, cladirea mare și dreptunghiulara cu un semn mare și roșu…

- Casa Oamenilor de Știința din cadrul Academiei Romane in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania organizeaza, incepand cu luna mai a.c., o serie de expoziții de arta contemporana in salile prestigioasei instituții academice.

- Muzeul de Arta Constanta organizeaza, in perioada 26ndash;27 mai 2023, Sesiunea Internationala de Comunicari Cultural ndash; Stiintifice cu tema "Realism si alegorie in creatia artistica". Evenimentul va cuprinde sustinere de lucrari stiintifice in domeniul Artelor Vizuale, vernisajul unei expozitii…