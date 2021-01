Aproximativ trei milioane de americani, vaccinaţi împotriva Covid-19 Pana la 1 ianuarie 2021 aproximativ trei milioane de americani au fost vaccinati impotriva Covid-19. Obiectivul Guvernului federal nu a fost atins. Autoritațile americane iși propuneau ca pana la finalul lui 2020 serul sa fie administrat unui numar de 20 de milioane de oameni. In ultimele trei zile din 2020, in SUA au murit infectați cu coronavirus aproape 10.000 de oameni. In ajunul Craciunului, dr. Moncef Slaoui, consilier principal al programului guvernamental de vaccinare, recunoscut faptul ca obiectivul de a imuniza 20 de milioane de persoane pana la finalul anului „probabil ca nu va fi atins”. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

