- Aproximativ 400 de hectare de vegetatie au ars in zona Vadu intr-un puternic incendiu, focul fiind stins de pompieri dupa 18 ore. Interventia a fost ingreunata si de faptul ca zona era mlastinoasa, greu accesibila.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Ana…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata la o conducta de gaz din municipiul Constanta, iar focul s-a extins la mai multe masini aflate intr-un parc auto din apropiere, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Anca Chirita, a declarat ca pompierii…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Ana Maria Stoica, a declarat ca echipele de interventie au fost solicitate sa salveze un adolescent disparut in lacul Istria. „Am fost solicitati sa intervenim pentru cautarea-salvarea unui tanar de 15 ani disparut in lacul…

- O femeie in varsta de 28 de ani este suspectata de infectare cu noul coronavirus dupa ce i s-a facut rau pe plaja din Eforie Nord si a fost nevoie de interventia paramedicilor de la punctul de prim-ajutor din statiune. Ea a fost evaluata medical si prezenta simptome specifice infectarii cu noul coronavirus.Purtatorul…

Tanarul de 24 de ani care s-a inecat duminica la Neptun, a fost gasit dupa ce trupul sau a plutit pe mare si a fost scos de oamenii aflati in zona respectiva, care au anuntat autoritatile, relateaza News.ro.

- Este pericol ridicat de inec pe majoritatea plajelor de pe litoral. Scaldatul este interzis in Vama Veche, Mangalia, Costinesti, Eforie Nord si in Constanta, iar in Mamaia si Eforie sud este recomandat doar celor cu experienta. O ambarcatiune cu sapte persoane la bord a esuat in portul Bellona din Eforie…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dupa amiaza la mai multe rulote aflate in localitatea 2 Mai, mai multe echipaje de pompieri intervenind pentru stingerea flacarilor. Conform primelor informatii, nu au existat persoane ranite.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

Conform primelor informatii, nu au existat persoane ranite in urma incendiului.