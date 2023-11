Aproximativ 3.000 de camioane sunt blocate pe partea poloneză a graniţei cu Ucraina, din cauza unei blocade a şoferilor din Polonia Soferii polonezi de camioane au blocat la inceputul acestei luni drumuri catre trei puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de ceea ce ei considera a fi lipsa de reactie guvernului la pierderea de afaceri in fata concurentilor straini, de la invazia Rusiei in Ucraina, in februarie 2022. Oficialii ucraineni au declarat saptamana trecuta ca Kievul si Varsovia nu au reusit sa ajunga la un acord pentru a opri protestul. „De peste 10 zile, soferii ucraineni au fost blocati la granita cu Polonia. Mii de oameni sunt nevoiti sa traiasca in conditii dificile, cu alimente, apa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

