- Aproape 400.000 de romani vor sa ramana in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine primește dreptul de a locui in Regatul Unit Peste o jumatate de milion de persoane au subscris in luna octombrie la schema de inregistrare a statutului in Regatul Unit. Astfel, numărul total al solicitărilor primite…

- Legaturile intre Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord - componentele actuale ale Regatului Unit - au fost slabite de sondajul pentru retragerea din Uniunea Europeana, din 2016, cand 52- din voturi au fost pentru Brexit, iar 48- impotriva. Rezultatul pentru intreaga tara a fost format din…

- Aproximativ 56.000 de romani nu au primit permis de ședere in Regatul Unit dupa ieșirea din Uniunea Europeana, pana la data de 30 septembrie, conform unui comunicat publicat de Ministerul de Interne britanic.

- Regatul Unit ar putea sa nu mai existe in actuala forma peste un deceniu, cred jumatatea dintre britanici, potrivit unui sondaj Ipsos MORI, citat de Reuters. Votul de 52 la 48% de la referendumul din 2016 pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a pus la incercare legaturile dintre Anglia,…

- Cați romani NU au primit permisul de ședere in Regatul Unit dupa Brexit Aproximativ 56.000 de romani nu au primit permis de ședere in Regatul Unit dupa ieșirea din Uniunea Europeana, pana la data de 30 septembrie, conform unui comunicat publicat de Ministerul de Interne britanic. Conform documentului…

- Peste o jumatate de milion de persoane, printre care aproximativ 70.000 de copii, nu au primit dreptul de a continua sa traiasca pe teritoriul Regatului Unit dupa Brexit, indica datele Ministerului de Interne de la Londra, publicate joi de Press Association, citat de agerpres.ro.

