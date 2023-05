Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre Romania și Italia sunt destul de bune in acest moment, considera ambasadorul Italiei la București. In primul rand, in acest moment, neoficial traiesc peste 1,5 milioane de romani in peninsula, unde și-au intemeiat familii și muncesc. Am stat de vorba cu Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul…

- Liceul Teoretic Carei organizeaza cea de-a VII-a ediție a Festivalului interjudețean de teatru pentru elevi IOANA CICU. Anul acesta, in premiera, evenimentul se desfașoara pe parcursul a doua zile, in 19 și 20 Mai. Vineri vor avea loc doua ateliere de psihodrama dedicate elevilor și profesorilor liceului.…

- Festivalul Filmului European (FFE) revine la Gura Humorului. Festivalul se desfașoara timp de 3 zile, intre FFE vine cu o selecție de 7 filme europene, curatoriata de Catalin Olaru, directorul artistic al acestei ediții. P R O G R A M: FFE | 19 – 21 mai 2023 VINERI 19 mai – GALA DE DESCHIDERE 19:00…

- ”Compania aeriana HiSky a sarbatorit marti, 11 aprilie 2023, la aterizarea pe aeroportul International Avram Iancu, din Cluj Napoca, implinirea numarului de un milion de pasageri transportati. Pasagerul cu acest numar a calatorit cu HiSky pe ruta interna Bucuresti – Cluj, unde a fost intampinat de reprezentantii…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc un referendum privind Unirea Republicii Moldova cu Romania, 33.5% din moldoveni ar vota „Pentru”, arata un sondaj realizat de compania iData. Conform acestui sondaj, mai multe de o treime din basarabeni sunt unioniști, chiar daca sondajul nu a inclus și…

- Regizorul bistrițean Vlad Petri – actualmente stabilit in Bucuresti, dar care iși viziteaza des orașul natal – a facut furori la festivalul internațional de film documentar CPH-DOX Copenhaga. Aici a fost proiectat filmul sau – Intre Revolutii, recent premiat și la Berlinale. Sala a fost arhiplina. Au…