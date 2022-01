Stiri pe aceeasi tema

- Premierul, presedintele si mai multi ministri de rang inalt din Bulgaria au intrat in autoizolare dupa ce un participant la o reuniune de securitate la care au participat a fost testat pozitiv la coronavirus, a declarat marti un oficial din domeniul sanatatii. Inspectorul sef din sanatate, Angel Kunchev,…

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni, 13 decembrie, ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, liderul partidului „Continuam Schimbarea” (PP), a informat Reuters, preluat de Agerpres . Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit sa alcatuiasca o coalitie guvernamentala…

- Președintele parlamentului Bulgariei, Nikola Minchev, a convocat o ședința extraordinara pentru alegerea unui nou prim-ministru și aprobarea guvernului. Aceasta va avea loc luni, 13 decembrie, transmite Noi.md cu peferire la korrespondent. Pe ordinea de zi a Parlamentului sint incluse trei subiecte…

- „Am venit la București ca sa propunem sa lucram impreuna impotriva evaziunii fiscale a marilor companii, care au afaceri și in Bulgaria, și in Romania. Noi am inceput cu petrolul. Sincer, mi-a luat cam mult sa ajung la București, din iulie 2021 tot scriem hartii și indeplinim formalitați ca sa ne vedem…

- Presedintele in exercitiu Rumen Radev a cistigat cu aproape doua treimi din voturi la al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Bulgaria desfasurat duminica, indica primele sondaje la iesirea de la vot, transmit digi24.ro cu referire la Reuters. Cu un mesaj ferm de combatere a coruptiei, Rumen Radev,…

- Șeful diplomației ucrainene l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Bulgariei pentru explicații, dupa ce președintele țarii, Rumen Radev, a declarat intr-o dezbatere electorala ca peninsula Crimeea aparține Rusiei dupa anexarea din 2014, relateaza Reuters.