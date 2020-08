Stiri pe aceeasi tema

- 790 de grupuri legate de gruparea QAnon, care raspandește teorii ale conspirației, au fost eliminate de Facebook, relateaza Agerpres.Companiaamericana a mai anunțat ca vor fi restricționate 440 de pagini și aproximativ1.950 de grupuri de Facebook, precum și peste 10.000 de conturi Instagramlegate de…

- Facebook a anuntat miercuri ca a eliminat de pe site-ul sau 790 de grupuri legate de gruparea QAnon, care raspandeste teorii ale conspiratiei, relateaza joi dpa. Gigantul tehnologic a anuntat de asemenea ca restrictioneaza aproximativ 1.950 de grupuri, 440 de pagini si peste 10.000 de…

- Grupurile QAnon se extind intr-un ritm alert pe Facebook și ajuta la raspandirea unei periculoase teorii a conspirației, iar Romania se afla printre cele cel puțin 15 țari in care Guardian a descoperit comunitați dedicate adepților acestei teorii pe rețeaua de socializare. Guardian a documentat peste…

- Conform anunțului facut de Facebook, conturile, care functionau in Romania, il promovau pe Donald Trump in vederea realegerii lui. Potrivit raportului publicate de Facebook, au fost inhise 35 de conturi de Facebook, 3 pagini și 88 de conturi de Instagram. "Activitatea avea originea in Romania…

- Gigantul online Facebook a anuntat, astazi, ca a eliminat recent o retea de conturi care promova, din Romania, campania pentru realegerea presedintelui american, Donald Trump, informeaza Reuters si AFP. Pe...

- Facebook a anuntat joi seara ca a inchis o retea de circa 120 de conturi din Romania, care se ocupau de promovarea lui Donald Trump, se arata intr un raport al companiei americane. Potrivit retelei sociale, persoanele din spatele retelei se dadeau drept cetateni americani, potrivit Digi24.Reteaua activa…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai "puternice" ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis duminica."Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de o extraordinara…

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…