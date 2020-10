Aproape 600 de constanteni confirmati cu noul coronavirus se trateaza acasa In urma centralizarii datelor din toate spitalele si clinicile din judetul Constanta, de la inceputul pandemiei si pana in acest moment au fost confirmate 316 cazuri de infectare in randul personalului: medici 83 , asistenti medicali 129 si personal auxiliar 104 .De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 4.313 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 97 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 455 de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

