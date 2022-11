Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii din sudul si sud-estul Asiei vor sa lucreze in Romania, sunt tineri, jumatate dintre ei invata limba romana, iar unul din trei si-ar dori sa ramana mai mult timp in tara, potrivit studiului „Muncitorii din Asia – solutie pentru deficitul de forta de munca din Romania‟. Studiul, realizat de…

- Muncitorii din sudul si sud-estul Asiei vor sa lucreze in Romania, sunt tineri, jumatate dintre ei invata limba romana, iar unul din trei si-ar dori sa ramana mai mult timp in tara, potrivit studiului "Muncitorii din Asia - solutie pentru deficitul de forta de munca din Romania". Fii la curent…

- Președintele Guvernului spaniol a at asigurari privind obținerea unei duble cetațenii pentru romanii din Spania, explicand ca Romania va fi cel de-al treilea stat UE cu care Spania va avea acest tip de ințelegere.

- Trei sferturi dintr muncitorii din sudul și sud-estul Asiei care lucreaza in Romania sunt barbați. Cei mai mulți muncitori sunt recrutați de firmele de construcții. Muncitorii din sudul si sud-estul Asiei vor sa lucreze in Romania, sunt tineri, jumatate dintre ei invata limba romana, iar unul din…

- Defalcat, in industrie erau 61.255 intreprinderi, in constructii erau 72.707 intreprinderi, in timp ce in comert erau 177.351 intreprinderi si alte 312.717 intreprinderi in servicii de piata. Acestea aveau in total 4.073.991 salariati. ”Comparativ cu anul 2020 numarul total de intreprinderi a crescut…

- Piata logistica si industriala din Romania este aproape de a inregistra un nou an record in 2022 din punct de vedere al cererii, ceea ce se reflecta si in rata medie de neocupare, care la finalul primelor noua luni s-a situat la 4,3%, unul dintre cele mai scazute niveluri din ultimii 10 ani, potrivit…

- Cateva zeci de metri de asfalt, de pe o strada din orașul Aninoasa, județul Hunedoara, au fost decopertați la puțin timp dupa ce au fost turnați. Totul pentru ca doua societați, care au introdus canalizarea și magistrala de apa pe respectiva strada, nu s-au ințeles asupra prețului asfaltarii, cerut…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Vom fi nevoiti sa invatam sa reparam singuri lucrurile care se strica prin casa. Mesterii care se pricepeau la toate incep sa fie un lux. Iar in constructii nu mai vrea nimeni sa lucreze, in ciuda salariilor care concureaza cu cele din Occident. Cu toate ca sunt mulți romani…