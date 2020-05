Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov informeaza ca pana joi, 30 aprilie, in județul Brașov, numarul persoanelor infectate cu coronavirus, declarate vindecate a crescut. Conform datelor centralizate pana joi, 30 aprilie, in evidențe erau 136 de pacienți COVID-19 vindecați la Brașov, cu 14 mai mulți…

- Un numar de 122 de pacienti cu COVID-19 declarati vindecati au fost externati, in total, de la inceputul pandemiei, din cele trei spitale brasovene care trateaza acesti bolnavi, procentul de vindecare fiind de 28,9%, a transmis, marti, Institutia Prefectului Brasov.Conform centralizarii de…

- Conform centralizarii efectuate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, pana astazi, din Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie (care trateaza persoane testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2) au fost externați in total 122 pacienți…

- Starea a trei pacienți infectati cu SARS Cov-2, aflati la secția de Terapie Intesnsiva a Spitalului Clinic Județean de Urgenta Brașov s-a ameliorat, astfel ca aceștia au fost transferați la o alta unitate spitaliceasca. Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov a anunțat miercuri ca au fost externați…

- Spitalul de Boli Infecțioase Brașov a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au mai fost externați 18 pacienți COVID-19 vindecați: 10 barbați și 8 femei. Astazi, in județul Brașov, 303 persoane sunt in carantina și 1.128 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. Ministrul Sanatații: ,,In…

- In județul Brașov, in acest moment, exista 11 cazuri de infectare COVID-19 in randul personalului sanitar, dupa cum urmeaza: 7 de la substația Codlea a Serviciului de Ambulanța Județean; 2 de la Spitalul Codlea; 2 de la Spitalul Militar „Regina Maria”. Cei 11 pacienți sunt internați și in aceste cazuri…

- In noaptea de 25/26.03.2020, Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie „Dr. I.A. Sbarcea” Brașov a fost anunțat de un echipaj de pe ambulanța ca va sosi o pacienta cu avort in curs și ca aceasta pacienta este contact COVID-19. Ca urmare a anunțului, personalul medical a fost echipat corespunzator, ca…