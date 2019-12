Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 289 de mineri de la exploatarile de carbune Paroseni si Uricani au intrat in preaviz de incetare a relatiilor de munca, contractul lor de munca incheiat cu Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ) urmand sa se incheie pe 30 decembrie, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Cei aproximativ 100 de mineri de la Paroșeni și Uricani, din județul Hunedoara, care protestau in subteran de 11 zile, au decis, joi, suspendarea acțiunii. Aceștia au primit promisiuni ca va fi adoptata o ordonanța de guvern care sa prevada acordarea veniturilor in completare, cerute de mineri.Potrivit…

- Minerii de la exploatarile Paroseni si Uricani au continuat miercuri protestul inceput in urma cu 10 zile, ei fiind dispusi sa renunte doar in situatia in care Guvernul va aproba actul normativ referitor la veniturile de completare pentru personalul disponibilizat. "Minerii sunt decisi sa continue protestul…

- Zece mineri dintre cei care s-au autoblocat, de luni, 28 octombrie, in subteranul minelor Paroseni si Uricani, au avut nevoie de ingrijiri medicale la spitalul din Vulcan, de la debutul protestului, cele mai multe cazuri fiind semnalate in ultimele 24 de ore, a declarat, vineri, pentru Agerpres,…

- Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate. "Minerii care protesteaza in subteran au fost…

- Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate, scrie Agerpres. "Minerii care protesteaza…

- 60 de mineri de la Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului vor fi preluați de Complexul Energetic Hunedoara. Este concluzia la care s-a ajuns la comisia de dialog social din cadrul Prefecturii Hunedoara. „Conducerea CEH va comunica lista cu cei 60 de mineri selectati, iar…

- Minerii de la exploatarile de carbune Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, au declansat, luni, un protest spontan si aproape o suta dintre s-au autoblocat in subteran, amenintand ca vor intra in greva foamei, scrie Agerpres. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca nu stiu ce se va intampla…