- 11.725 cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, din peste 42.000 de teste procesate. In bilanț au fost raportate 389 de decese. La terapie intensiva sunt internați 1.846 de pacienți in stare grava. Incidența COVID la nivelul țarii este 9,86 la mie.

- Miercuri, Ungaria a anunțat ca va prelua din Romania 50 de pacienți bolnavi de Covid care necesita spitalizare la terapie intensiva, dupa ce țara noastra a solicitat ajutor prin Mecanismul european de Protecție Civila. In cursul zilei de joi, primii zece pacienți ar fi trebuit sa fie transferați spre…

- Autoritațile au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.590 de cazuri noi de COVID, dintr-un numar de 78.982 de teste efectuate. 184 de persoane care erau infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, in timp ce numarul persoanelor internate la terapie intensiva a crescut cu 21, ajungand…

- Pana astazi, 26 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.194.106 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.098.154 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.333 de cazuri noi…

- In ultima vreme cazurile pozitive de coronavirus au explodat in Romania, iar cetațenii fac tot posibilul pentru a se proteja. Cat costa testele rapide COVID, la mare cautare in ultima saptamana, in farmaciile din țara. Cat costa, de fapt, testele rapide pentru depistarea COVID-ului Situația epidemiologica…

- In cursul dimineții de astazi, 5 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 28 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.689. In intervalul 04.09.2021 (10:00) – 05.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 11 decese (5 barbați și 6 femei), ale unor pacienți…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, sambata, la 1.086.900 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 408 de noi imbolnaviri din 15.208 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 5 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Romania a ajuns la 1.085.738 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, miercuri, au fost raportate 326 de noi imbolnaviri, in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 312 cazuri noi.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…