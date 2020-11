Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,4 milioane de copii din Romania se afla la risc de saracie sau excluziune sociala, iar dintre aceștia, peste 700.000 traiesc in condiții de saracie extrema, arata SOS Satele Copiilor. Cifrele sunt cu atat mai dramatice in contextul crizei coronavirus, potrivit Mediafax.Potrivit unui…

- Personalitati de elita din lumea artei si a muzicii clasice participa la campania dedicata strangerii de fonduri pentru burse oferite tinerilor artisti romani, duminica, in ziua cand va avea loc traditionalul Concertul Regal caritabil, anunta Fundatia Regala Margareta a Romaniei (FRMR). …

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria (32,5%), Romania (31,2%), Grecia (30%), Italia si Letonia (ambele cu 27,3%, pentru Italia datele sunt din 2018), Lituania (26,3%) si Spania (25,3%), arata…

- S a lansat o campanie de strangere de fonduri pentru ajutorarea micului Octavian. In 2019, Vasile Apetroaie a cucerit aurul la 4X400 m la Campionatul Balcanic. In sportul constantean, sunt mai multe initiative umanitare in acest caz.Octavian, baietelul in varsta de numai un an si noua luni al alergatorului…

- Primarul din Baia Mare a delcarat miercuri, într-o conferința de presa, ca valoarea investitiilor derulate de municipalitate cu fonduri europene este mai mare decât în Cluj-Napoca. Cherecheș a spus ca Baia Mare este „municipiul resedinta de…

- Pandemia de COVID-19 i-a pus intr-o situatie si mai vulnerabila pe copiii deja dezavantajati si pe familiile acestora, arata UNICEF, in contextul in care 35,8 % din cei 3,7 milioane de copii din Romania – adica peste 1,32 milioane – sunt in risc de saracie si excluziune sociala. UNICEF atentioneaza…

