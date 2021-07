Aproape 130 de morți: Europa în stare de șoc după inundațiile masive din ultimele zile Numarul de morți din cauza inundațiilor devastatoare din Europa a crescut vineri la aproape 130, majoritatea din Germania, iar mulți oameni sunt dați disparuți existând teama de o tragedie și mai grava, potrivit AFP.

Este cel mai grav dezastru natural din aceasta țara din mai bine de jumatate de secol.

Cel putin 18 persoane au murit, iar alte 19 au fost date disparute în Belgia, în urma inundatiilor care afecteaza tara de miercuri, anunta vineri Centrul national belgian de criza, relateaza AFP. Acesta este ultimul bilant comunicat de catre ministrul belgian de Interne Annelies… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

