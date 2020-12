Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, SUA au inregistrat 2.100 de noi decese asociate infecției cu SARS-CoV-2. Cifra reprezinta un record din luna mai incoace. In Statele Unite, au fost astazi 2.100 de victime ale Covid-19, cel mai mare numar din 6 mai, cand au murit 2.611 de oameni, potrivit stiri.tvr.ro. Conform…

- Ziarul Unirea RECORD de decese provocate de COVID-19 și de pacienți internați la ATI, de la inceputul pandemiei: 107 persoane au decedat și 861 de pacienți se afla in stare grava Record de decese provocate de Covid-19 și de pacienți internați la ATI, de la inceputul pandemiei: 107 persoane au decedat…

- Ziarul Unirea RECORD de decese in Romania: 104 oameni cu COVID-19 au murit in ultimele 24 de ore, cea mai neagra zi de la inceputul pandemiei RECORD de decese in Romania: 104 oameni cu COVID-19 au murit in ultimele 24 de ore, cea mai neagra zi de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei de coronavirus, Germania raporteaza peste 10.000 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 in doar 24 de ore. Ministrul german al Sanatații a fost și el depistat pozitiv.

- Iranul inregistreaza recordul de decese din cauza Covid-19 - 337 de oameni au murit din cauza acestei boli - este vorba de cel mai ridicat numar de decese de la inceputul pandemiei, conform Agerpres.

- Record de decese din cauza COVID-19, de la inceputul pandemiei. Numarul persoanelor care au pierdut lupta cu maladia a crescut cu 20 la suta in ultima saptamana, fața de saptamana precedenta.

- Ziarul Unirea RECORD de decese din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei. Cel mai mare numar de pacienți internați la ATI 73 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, cel mai mare numar de decese zilnice de la inceputul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intensiva a fost atins un nou…

- In ultimele 24 de ore au fost 2.121 de cazuri noi de COVID-19, din 23.476 de teste efectuate. Alți 73 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, cel mai mare numar de decese zilnice de la inceputul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intensiva a fost atins un nou record de pacienți aflați…