Aproape 1000 de crescători de vaci de lapte din Alba s-au înscris la subventia de 73 de euro/ animal de la APIA. LISTA pe județe Aproape 1000 de crescatori de vaci de lapte din Alba s-au inscris la subventia de 73 de euro/ animal de la APIA. LISTA pe județe Aproape 1000 de fermieri din județul Alba vor incasa plata de 73 euro pe cap de vaca adulta, de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Campania de depunere a cererilor s-a incheiat oficial pe 23 martie. APIA a anunțat ca pregatește o noua sesiune pentru fermierii care nu au reușit sa acceseze […] Citește Aproape 1000 de crescatori de vaci de lapte din Alba s-au inscris la subventia de 73 de euro/ animal de la APIA. LISTA pe județe in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

