Aproape 100 de persoane au cerut ajutor autorităților pentru cumpărături Mai putin de o suta de persoane au cerut in ultimele zile ajutor pentru cumparaturi Direcției de Asistența Sociala, din cadrul Primariei Targu Jiu, la numarul special 0253.238.054. Acesta este disponibil de luni pana vineri, de la 8 dimineața, timp de opt ore. Cetațenii de peste 65 de ani cu probleme de deplasare sau singuri pot cere ajutor autoritaților pentru cumparaturi. Se realizeaza o lista cu alimentele, medicamentele sau alte bunuri de care este nevoie, iar un funcționar special desemnat va merge la cumparaturi cu banii primiți de la beneficiar. „In cele cateva zile de cand am pus la dispoziție… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 3.400 de persoane se afla, la aceasta ora, in izolare la domiciliu sau in carantina, in județul Bistrița-Nasaud. Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in județ sunt la aceasta ora:– 173 persoane in carantina (au mai intrat in carantina 17 persoane)–…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Ion Valentin Voicu, iși exprima satisfacția ca dupa apelurile sale adresate conducerii Primariei Sectorului 5, exista acum un numar de telefon la care pot apela toți cei in nevoie pentru ajutor din partea Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului…

- In contextul prevenirii și limitarii raspandirii infecției cu noul coronavirus, Primaria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistența Sociala, ofera servicii de aprovizionare cu alimente, produse de igiena etc. persoanelor varstnice autoizolate la domiciliu, lipsite de sprijinul familiei sau al unui…

- Arhiepiscopia Targovistei a oferit, marti, produse de igiena si produse textile casnice, pentru 50 de persoane aflate in izolare in centrele Directiei de Asistenta Sociala din Targoviste.

- Sumele alocate pentru masa persoanelor aflate in izolare și carantina la nivelul municipiului Targu Jiu sunt de 100 de lei, respectiv 120 de lei pe zi. Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca fiecare cetațean carantinat trebuie sa se incadreze in suma de 120 de lei pe zi. Din…

- Primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 24 februarie, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența destinata identificarii și stabilirii unor masuri suplimentare de prevenire a gripei sezoniere și virozelor respiratorii in Municipiul Iași, inclusiv a noilor provocari…

- Municipalitatea a descoperit mai multe deficiențe la subsol, hotel, dar și la parcarea subterana, care vor trebui remediate inainte ca spațiile și hotelul de patru stele sa fie scoase la licitație. Spațiile comerciale și hotelul de la stadionul municipal din Targu-Jiu nu pot fi scoase,…

- Marian Rotaru, fostul șef al Direcției de Patrimoniu din cadrul Primariei Targu-Jiu a pierdut la Curtea de Apel din Craiova, procesul prin care urma sa revina la conducerea instituției. Decizia este definitiva, dupa ce primaria caștigase inițial procesul la Tribunalul Gorj. Marian Rotaru a fost demis…