Aproape 100 de balene-pilot si delfini au murit dupa ce au esuat in Insulele Chatham, in sudul Noii Zeelande, au anuntat miercuri autoritatile pentru conservarea biodiversitatii, relateaza AFP si Reuters. Majoritatea acestor cetacee au esuat la sfarsitul saptamanii trecute pe plajele acestui arhipelag situat la circa 800 de kilometri in largul coastei de est a Noii Zeelande, ceea ce a complicat operatiunile de salvare, potrivit Ministerului biodiversitatii. Jemma Welch, un oficial al ministerului, a declarat ca in total 97 de balene-pilot si trei delfini au murit, adaugand ca autoritatile au fost…