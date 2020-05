Apple vrea sa integreze functii de monitorizare a sanatatii si a activitatilor sportive in castile AirPods Castile wireless AirPods ar putea, intr-o versiune viitoare, sa ofere functii de monitorizare a sanatatii si activitatii sportive disponibile in prezent pe smartwatch-uri si smartphone-uri.



AirPods, castile Apple wireless care se monteaza in ureche, urmeaza sa fie dotate cu senzori de lumina ambientala pe baza carora sa se realizeze monitorizarea mai multor activitati sportive si parametrii de sanatate.



Apple a contractat in acest sens ASE Technology, un producator Taiwanez de semiconductori, care trebuie sa produca si sa implementeze senzori de lumina in castile AirPods.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost, pentru prima data, mai ridicat in Brazilia decat in Statele Unite, conform datelor furnizate de Ministerul brazilian al Sanatatii. Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la…

- Directoarea pentru sanatate publica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat luni ca modelele cu care se lucreaza elimina "tot mai mult" posibilitatea producerii unui al doilea val important de coronavirus. Intr-un interviu acordat postului de radio din Barcelona RAC-1, Maria Neira…

- Autoritatile din 23 de tari de pe cinci continente au solicitat accesul la tehnologia de urmarire a contactelor oferita de Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat cele doua companii, care au inaugurat versiunea initiala a sistemului. Tehnologia Apple-Google permite guvernelor…

- Liderii europeni s-au angajat sa stranga, in perioada imediat urmatoare, miliarde de euro pentru finantarea luptei impotriva pandemiei create de noul coronavirus. Intreaga campanie incepe luni, pe 4 mai, cand liderii si-au propus sa colecteze, dintr-un foc, nu mai putin de 7,5 miliarde de euro.…

- Te deranjeaza cand cineva se uita peste umar in telefonul tau? Se pare ca Apple a gasit solutia. Compania din Cupertino a depus o cerere de brevet pentru o tehnologie care este capabila sa faca diferenta intre detinatorul telefonului si persoanele care se uita pe furis la ecranul dispozitivului.…

- Noi informatii iesite la iveala prin intermediul codului urmatoarei versiuni de iOS arata ca Apple va lansa in curand doua modele de iPhone "ieftine". Era cunoscut pana acum faptul ca Apple pregateste un model de iPhone mai ieftin, cu ecran mai mic decat norma actuala, pentru a concura si…

- Ca urmare a recomandarilor transmise de autoritati de a nu mai calatori in Romania in perioada urmatoare, in mod deosebit in perioada sarbatorilor pascale si raspunzand ingrijorarilor a numerosi romani aflati in Italia si Spania, tari cu importante comunitati romanesti, Smith&Smith comunica:…