Apple va prezenta iOS 16 pe 6 iunie la WWDC 2022 Apple a anuntat ieri data la care isi va tine conferinta WWDC 2022 si anume 6 iunie. La acea data vom afla primele detalii despre iOS 16, care in mod surprinzator nu a avut prea multe scapari pana acum. WWDC este prescurtarea de la WorldWide Developer Conference si este un eveniment intins pe mai multe zile, care are loc in iunie de obicei. Apple a inceput sa trimita invitatiile pentru acest eveniment, desfasurat intre 6 si 10 iunie 2022. Este axat pe dezvoltatori, dar e interesant si pentru consumatori, deoarece acolo vedem in premiera un iOS, iPadOS, macOS si altele de gen. In ciuda faptului… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

